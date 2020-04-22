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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'yi görüntülü kutladı

Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Kraliçe’yi görüntülü arayarak doğum gününü kutladıklarını duyurmaları, İngiliz basınının tepkisine neden oldu.

Haber Merkezi |
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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'yi görüntülü kutladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle 94'üncü yaş gününü internetten kutladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni hayatlarına başlayan Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliçe'nin doğum gününü yeni evlerinden görüntülü aramayla kutladı.

"SAMİMİ DEĞİLLER"

Çiftin bu hareketi, İngiliz basınının tepkisini çekti. Daily Mail gazetesi, görüntülü arama yöntemini "samimi bir olay değil" şeklinde nitelendirdi.

Haberde, mahremiyet takıntılı Markle ve Harry çiftinin, görüşmenin hemen ardından sözcüleri aracılığıyla yaptıkları kutlamayı basına duyurdukları belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'yi görüntülü kutladı

BUCKINGHAM SARAYI İLE ÇELİŞİYOR

Ayrıca, çiftin görüşmeyi halka duyurmak için acele etmesinin, Kraliçe ve ailesi arasındaki çağrıların detaylarının özel olması gerektiğini açıkça ifade eden Buckingham Sarayı'nın istekleri ile çeliştiğine dikkat çekildi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'yi görüntülü kutladı

BU YIL GELENEKSEL KUTLAMA YAPILMADI

21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe için normal şartlarda her yıl haziran ayında, başkent Londra’da "Trooping the Colour" etkinliği yapılıyor.

Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından bir askeri tören düzenleniyor.

Ancak, Buckingham Sarayı, salgın nedeniyle bu yıl geleneksel kutlamaların yapılmadığını duyurmuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'yi görüntülü kutladı

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN İSİM

68 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, ülkenin tahtta en uzun süre duran monarkı unvanını taşıyor.

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