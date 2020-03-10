Meghan Markle ve Prens Harry son kraliyet görevinde

Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyete vedası gergin geçti. Sussex çiftinin resmi olarak kraliyet görevlerini bırakmaları öncesi İngiltere’de katıldıkları son etkinlik İngiliz Milletler Milletler Topluluğu'nun yıllık kutlaması oldu.

VIP'TEN ÇIKARILDILAR

Sussex çifti, Westminster Manastırı’nda yapılan törende VIP sırasına dahil edilmedi. En önde Kraliçe’nin yanında Prens Charles ile eşi Camilla ve Prens William ile Kate Middleton yer aldı.

Ayrıca Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu kez Kraliçe'nin düzenlediğ VIP partiye davet edilmedi.

Markle bu kadar mutlu, güzel ve kendinden emin görünürken Prens Harry'nin nadiren gülen yüzü, düşünceli bakışları dikkat çekti.

Aileden resmi olarak ayrılıkları ise 31 Mart'ta gerçekleşecek.