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Meghan Markle'ın babası barışmak istiyor

Prens Harry'le dünyaevine giren Meghan Markle'ın skandalları bir türlü bitmiyor. Bu kez de dargın olduğu babasından Markle'a mesaj var.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 14:44..
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Prens Harry ile 19 Mayıs'ta evlenen Meghan Markle, babasıyla uzun bir süredir dargın...

RÖPORTAJLARDAN MUTLULUK DİLEDİ

Hatta Markle'ın babası Thomas Markle, kızının düğününe bile gitmemiş ve medyayla yaptığı röportajlardan kızına mutluklar dilemişti.

Meghan Markle'ın babası barışmak istiyor

"KIZIM BEN HAYALETMİŞİM GİBİ DAVRANIYOR"

Geçtiğimiz günlerde İngiliz kanalı ITV'ye verdiği röportajda hergün kızına mesaj attığını belirten Thomas Markle, kızının bu mesajlara cevap vermediğini açıkladı. Doğacak torununu da göremeyebileceğini dile getiren baba, kızının onu görmezden gelmemesini istedi.

"KRALİÇE ELİZABETH'İN YARDIMI BENİ MEMNUN EDER"

74 yaşındaki baba; Kraliçe Elizabeth'in araya girip baba- kızı barıştırabileceğini de umduğunu ifade ederek, "Onun yapabileceği her şey beni memnun eder ve onun da aile sorunlarını çözmek istediğini sanıyorum. Kraliyet ailesi olsun ya da olmasın, bütün aileler aynıdır ve özellikle de Noel dönemlerinde hep birlikte olmalılar." dedi.

Meghan Markle'ın babası barışmak istiyor

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Ayrıca, "Tek diyebileceğim şu ki, ben buradayım ve ona ulaşmaya çalıştım, onun bana yanıt vermesine ihtiyacım var. Aramızdaki farklılıklara rağmen onu çok seviyorum ve onun da bunu bilmesi gerek." diye konuştu.

Meghan Markle'ın babası barışmak istiyor

Meghan Markle'ın babası barışmak istiyor

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