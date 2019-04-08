Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

Resmi Instagram hesabının açılmasının ardından Meghan Markle ve Prens Harry, sayfalarını aktif olarak kullanmaya başladı.

Hesapta sık sık paylaşım yapılıyor.

"BAĞIŞ YAPIN"

O paylaşımlardan biri de Meghan ve Harry çiftinin bebekleri ile ilgili...

Yakında doğacak bebekleri için iyi dileklerde bulunan hayranlarına teşekkür eden çift, bebek için hediye göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını istedi.

PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

Sayfada yapılan paylaşımda, “Hediye yerine çift, çocuklar ve aileler için yardımda bulunan hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını destekliyor. Bağışta bulunduysanız çift, size en büyük teşekkürlerini gönderiyor. Bağışta bulunmayı düşünüyorsanız da seçtikleri ve önümüzdeki günlerde vurgulayacağımız kurumlara bağış yapmanızı rica ediyor.” denildi.

Sussex Dükü ve Düşesi, düğünlerinde de aynı istekte bulunmuş, hediye yerine bağış talep etmişti.