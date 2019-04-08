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Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, hayranlarının bebek hediyesi göndermesi yerine hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını istiyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 16:23..
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Resmi Instagram hesabının açılmasının ardından Meghan Markle ve Prens Harry, sayfalarını aktif olarak kullanmaya başladı.

Hesapta sık sık paylaşım yapılıyor.

Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

"BAĞIŞ YAPIN"

O paylaşımlardan biri de Meghan ve Harry çiftinin bebekleri ile ilgili...

Yakında doğacak bebekleri için iyi dileklerde bulunan hayranlarına teşekkür eden çift, bebek için hediye göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını istedi.

Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

Sayfada yapılan paylaşımda, “Hediye yerine çift, çocuklar ve aileler için yardımda bulunan hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını destekliyor. Bağışta bulunduysanız çift, size en büyük teşekkürlerini gönderiyor. Bağışta bulunmayı düşünüyorsanız da seçtikleri ve önümüzdeki günlerde vurgulayacağımız kurumlara bağış yapmanızı rica ediyor.” denildi.

Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

Sussex Dükü ve Düşesi, düğünlerinde de aynı istekte bulunmuş, hediye yerine bağış talep etmişti.

Meghan ve Harry, hayranlarından bağış ricasında bulundu

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