Meghan ve Prens Harry'nin bebeğinin ismi belli oldu

Meghan Markle ve Prens Harry, dünyaya gelen bebeklerinin ismi duyuruldu. Erkek bebeğin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak açıklandı.
İNGİLİZ TAHTININ 7'İNCİ VARİSİ
Küçük Prens Archie Harrison, İngiltere'de tahtın 7'inci varisi oldu.
Alman Archibald isminin kökeninden gelen Archie "cesur" anlamına geliyor. Harrison ise Harry'nin oğlu manasını taşıyor. Mountbatten-Windsor soyadı Prens Harry'nin babaannesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'ın soyundan gelen kişiler tarafınca kullanıyor.