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Meghan ve Prens Harry'nin bebeğinin ismi belli oldu

Meghan Markle ve Prens Harry'nin 6 Mayıs Pazartesi günü dünyaya gelen bebeğinin ismi açıklandı. Erkek bebeğin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor oldu.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 04:42..
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Meghan Markle ve Prens Harry, dünyaya gelen bebeklerinin ismi duyuruldu. Erkek bebeğin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak açıklandı.

Meghan ve Prens Harry'nin bebeğinin ismi belli oldu

İNGİLİZ TAHTININ 7'İNCİ VARİSİ

Küçük Prens Archie Harrison, İngiltere'de tahtın 7'inci varisi oldu.

Meghan ve Prens Harry'nin bebeğinin ismi belli oldu

Alman Archibald isminin kökeninden gelen Archie "cesur" anlamına geliyor. Harrison ise Harry'nin oğlu manasını taşıyor. Mountbatten-Windsor soyadı Prens Harry'nin babaannesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'ın soyundan gelen kişiler tarafınca kullanıyor.

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