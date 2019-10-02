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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hastanede 8 ay tedavi gördükten sonra İstanbul gecelerinde yer almaya başladı.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 10:51..
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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, evinde düşüp kaburgalarını kırdıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği bu kaza sonrası kaçış sendromu da tetiklenen Erbil, yaklaşık 8 ay hastanede tedavi gördü.

CANLI YAYINDA AĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında göz yaşlarıyla yaşadığı günleri anlatan Mehmet Ali Erbil; "Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum. film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu. İlk parmağım oynadığında Allah'ım çok şükür dedim." demişti.

40 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE YEMEKTE

Erbil, dün gece kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz'le birlikte görüntülendi.

Yemek çıkışı kameraların çektiği ikili kendilerini bekleyen arabaya geçti.

Nasya Deniz, arka koltuğa geçip konuşmaktan kaçarken Mehmet Ali Erbil ise ön koltuğa yardımlarla oturup her zamanki güleryüzlü tavırlarını sergiledi.

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi VİDEO

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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

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