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Mehmet Ali Erbil: Bir buçuk senedir yatıyorum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 13:15..
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Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı. Bir süredir tedavilerine evinde devam eden Erbil, sessizliğini bozdu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

"DEDE OLDUM"

Zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü komedyen, "Bir buçuk senedir yatıyorum. Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim.

Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden…

2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum." dedi.

Mehmet Ali Erbil: Bir buçuk senedir yatıyorum

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