Mehmet Ali Erbil: Fişimi çekin dedim

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir magazin programına konuk oldu. Ünlü şovmen, yaşadığı zor günleri anlattı.

İşte Erbil'in açıklaması:

"SEVENLERİME ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

"Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey.

"HİÇBİR YERİM OYNAMIYORDU"

-Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum. film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu. İlk parmağım oynadığından Allah'ım çok şükür dedim.

Biraz sol ayağımda kopukluk var. doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler.

"KIZLARLA BULUŞMAYA GİDİYORDUM"

Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma. Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı.

Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor "Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız" demiş.

"BİR GECEDE İKİ AMELİYAT OLDUM"

Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış. İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarara vermiş. diyalize bağlamışlar beni. Bir gecede 2 kez ameliyat etmişler beni.

Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar.

Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyememem o yüzden kaynaklanıyor. Kendi ilacımı da daha yeni almıştım, bu olay başıma geldi. Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum.

Kardeşime ve eşime "Böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin" dedim. Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir. Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum.

Muhsine'yi çağırmışım. Sonra Sezin... Onlar 9 ay oradalardı. Hiç ayrılmadılar.

"KOMADAN ÇIKINCA REYTİNGLERİ SORDUM"

Şuanda iş olarak bir şey yapmak istemiyorum. Hastanede televizyon izliyordum. Reytinglere bile bakıyordum. Komadan çıktım, 'ilk 100'ü verin' dedim."