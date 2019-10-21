Mehmet Ali Erbil, hızlıca kilo veriyor

Evinin banyosunda düştükten sonra 258 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve gördüğü tedavi ile kaçış sendromu sürecini atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski haline dönmeye çalışıyor.

Taburcu olduktan sonra birkaç kez görüntülenen ve hızlıca kilo verdiği görülen Erbil'in son hali oldukça korkuttu.

MALİ'YE ZİYARET

Şarkıcı Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek, ona oyuncak hediye etti.

Mehmet Ali Erbil'in son hali İZLE

HASTALIK SONRASI HIZLICA KİLO VERDİ

Banu Parlak bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Instagram'a yansıyan karede Erbil'in kilo vermiş hali, şok yarattı. Mehmet Ali Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu henüz atlatamamış olması da dikkatlerden kaçmadı.