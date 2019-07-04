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Mehmet Ali Erbil oğlunu yalnız bırakmadı

Oğlu Ali Sadi için düzenlenen doğum gününe katılan Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu fotoğrafa yansıdı.

Detay Haber | 04.07.2019 - 09:12..
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2018 Ekim ayında evinde düşerek yaralanan, kaburgaları kırılan ve sonrasında 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, önceki gün hastaneden taburcu edildi.

Erbil'in hastaneden çıkışına en çok çocukları sevindi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Tedavi süreci boyunca babalarının yanından bir an olsun ayrılmayan çocukları, hastane çıkışının ardından bir doğum günü partisi düzenledi. Ali Sadi için doğum günü partisi düzenlenirken, uzun bir süredir çocuklarının yanında olamayan Erbil, oğlunu yalnız bırakmadı.

Mehmet Ali Erbil oğlunu yalnız bırakmadı

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