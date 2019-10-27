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Mehmet Ali Erbil, sakallarını kesti

Çektiği filmin birkaç sahnesi için uzattığı sakallarını kesen Erbil'in gençleştiği görüldü.

Detay Haber | 27.10.2019 - 15:11..
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Evde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, eski günlerine döndü.

SAKALLAR GİTTİ

Yeni bir filmin çekimlerine başlayan Erbil, önceki akşam yakın dostları ile bir otelde buluştu. Uzun sohbetin sonunda otelden ayrılan oyuncu, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil, sakallarını kesti

"BİRKAÇ SAHNE İÇİN UZATTIM"

Burada bir açıklama yapan Erbil, “Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum.” dedi.

Mehmet Ali Erbil, sakallarını kesti

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