Mehmet Ali Erbil, sakallarını kesti

Evde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, eski günlerine döndü.

SAKALLAR GİTTİ

Yeni bir filmin çekimlerine başlayan Erbil, önceki akşam yakın dostları ile bir otelde buluştu. Uzun sohbetin sonunda otelden ayrılan oyuncu, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak görüntülendi.

"BİRKAÇ SAHNE İÇİN UZATTIM"

Burada bir açıklama yapan Erbil, “Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum.” dedi.