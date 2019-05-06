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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altıntaş evlendi

Yıllardır ortalarda gözükmeyen Sedef Altıntaş, geçen aylarda ikinci kez nikah masasına oturdu.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 12:10..
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Şu sıralar hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altınbaş, ikinci kez evlendi. Erbil'le birlikteliği olay olan ve sonra nikah masasına oturan Sedef Altıntaş, şovmen ile 1,5 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı.

10 HAFTALIK HAMİLE

Takvim'den Ufuk özcan'ın haberine göre; sessiz sedasız evlenen Sedef Altıntaş'ın, 10 haftalık hamile olduğu konuşuluyor.

Türkiye, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu olan Sedef Altıntaş'ı, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik sayesinde tanıdı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altıntaş evlendi

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