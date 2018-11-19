Mehmet Ali Erbil'in kızlarından duygulandıran mesajlar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti.

"CAN SIKICI HABERLER VAR"

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabii. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla” dedi.

KIZLARI BABALARININ BAŞINDAN AYRILMIYOR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin ve Yasmin Erbil, bir an önce babalarının iyileşmesini beklerken, duygularını sosyal medyadan böyle ifade ettiler.