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Mehmet Ali Şahin, YİK üyelerinin maaşını açıkladı

Kendilerinin maaş talebi olmadığını belirten Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden Şahin, "Ödemeleri Cumhurbaşkanı belirleyecek." dedi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 21:51..
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Mehmet Ali Şahin, YİK üyelerinin maaşını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), üyelerinin maaşlarının ne kadar olduğu konusunda tartışmalar vardı.

Basında ve sosyal medyada 13 bin lira, 18 bin lira gibi iddialar ortaya atıldı.

Habertürk televizyonuna konuk olan YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin bu konuya açıklık getirdi.

Maaş konusunda bilgi veren Şahin şu ifadeleri kullandı: "Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde  geleceğiz ve gündemi ne olacak, bunları konuştuk. Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek, yapılacak ödemeleri de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir.

BİZİM BİR TALEBİMİZ OLMADI

Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım."

Mehmet Ali Şahin, YİK üyelerinin maaşını açıkladı

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