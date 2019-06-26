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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın mutlu günü

İki başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın, 18 yaşındaki oğulları Can liseyi bitirdi.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 12:34..
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ, liseden mezun oldu.

Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, yaşadıkları heyecanı sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

ARZUM ONAN PAYLAŞTI

Onan, çekildikleri bu fotoğrafı kalp emojisi koyarak yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, çok sayıda da tebrik mesajı geldi.

TAKIMI BABASIYLA SEÇTİ

Mezuniyet törenine hazırlanan Can Aslantuğ’a kıyafet seçiminde, babası Mehmet Aslantuğ yardımcı oldu. Bu özel gece için birlikte takım elbise seçen baba-oğulun fotoğrafı, objektiflere böyle yansıdı.

SİNEMA OKUMAK İSTİYOR

Üniversiteye gitmeye hazırlanan Can Aslantuğ da anne ve babası gibi sanatla ilgilenecek. Can Aslantuğ, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Sinema okumak istiyorum. Ben kamera arkasında olmayı düşünüyorum ama babam kamera önünde olmamı istiyor.” demişti.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın mutlu günü

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