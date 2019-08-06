Mehmet Aslantuğ'un oğluna tepki

İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

1 Gurur Aydoğan askerden döndü Askerlik görevini için bir süredir İskenderun'da olan merhum Oya Aydoğan'ın oğlu oyuncu Gurur Aydoğan, istanbul'a döndü.

2 Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı Elazığ’da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

3 Melahat Ürkmez ile yeni romanı Hadimi’yi konuştuk Ödüllü yazar Melahat Ürkmez ile yazarlığı ve Lale Devri’nden bir âlim Ebu Said El Hadimi’yi konu edindiği tarihi romanı “Hadimi” üzerine konuştuk…

4 Realme, dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonunu tanıtacak Realme, 8 Ağustos’ta dünyanın ilk 64 MP kameralı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

5 Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Tunuslu kadın boksör Meysa el-Abbasi, Rusya'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti.

6 İstanbul'da eşini öldüren zanlının iddianamesi tamamlandı Eşini öldürüp, cansız bedenini de arabada gezdiren Eren Erdoğan için ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapsi istendi.