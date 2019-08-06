Mehmet Aslantuğ'un oğluna tepki

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ'un, araçta seyahat ederken ayaklarını camdan çıkararak poz vermesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Can Aslantuğ, babası Mehmet Aslantuğ ile araçta seyahat ederken, ayaklarını camdan sarkıtarak poz verdi. Fotoğrafı görenler, Aslantuğ'a tepki gösterdi.
"1996'DAN BERİ"
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 23'ncü yılını kutlayan çiftten güzel oyuncu Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile el ele tutuştukları bir fotoğrafa "1 Ağustos 1996'dan bugüne" notunu yazdı.