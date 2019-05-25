Mehmet Cengiz boşanıyor

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu tarafından dilekçe veren Fatma Cengiz, 30 yıllık eşi Mehmet Cengiz’in ailesine karşı manevi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürdü ve eşinin iş ilişkilerinden kaynaklanan özel uçakları ile olağandışı yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı seyahatleri nedeniyle bir gecelik veya günü birlik ilişkilerinden haberdar olduğunu belirtti.

YASAK AŞKINDAN ÇOCUĞU VAR

Mehmet Cengiz’in Y.Y., isimli kadınla yaşadığı ilişkiyi duymayan kimsenin kalmadığını ileri süren Fatma Cengiz, bu ilişkiden olan C., isimli çocuğu tanıdığını ve nüfusuna geçirdiğini belirtti.

LONDRA'DA VE İSTANBUL'DA DAİRE ALDI

Dilekçede, Mehmet Cengiz’in Y.Y.’nin üzerine Londra’da 1, İstanbul Çengelköy’de 1, Göztepe’de 2, Bulgurlu’da 2 daire, Çanakkale Bozcaada’da bir parsel ve Düzce’de 2 daire bir parsel geçirdiğini iddia edildi.

"ZİNA NEDENİYLE AĞIR KUSURLU"

Dilekçede, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın ile birlikte sık sık yurt dışına özel uçağıyla seyahat ettiği ileri sürülen Mehmet Cengiz’in zina nedeniyle ağırlı kusurlu olduğu, Fatma Cengiz’e uyguladığı psikolojik şiddete çocuklarının da tanık olduğu dava dilekçesinde belirtildi.

Dilekçede evlilik birliği içerisinde 2002’den sonra edindiği ve çalışmasının karşılığı olduğundan edinilmiş mal niteliğindeki şirket hisselerinin ve şirket hisselerinden gelen yıllık gelirinin yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi, yine mal niteliğindeki adına kayıtlı gayrimenkuller ve taşıtların yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulması istendi.

750 BİN TL NAFAKA, 400 MİLYON LİRALIK DAVA

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre; dilekçede, her ay 150 bin dolar aylık ödeme yaptığı belirtilen Fatma Cengiz’in, bu meblağ ile kişisel ve sağlık masraflarını, ulaşım giderleri ile evde çalışan personelin maaşını ve sosyal sorumluluklarını karşıladığı belirtildi.

Fatma Cengiz, aylık 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL de tazminat talep ederek mahkemenin boşanmalarına karar vermesini istedi.

İHALE ZENGİNİ

İstanbul Havalimanı başta olmak üzere inşaat, otoyol, köprü, tünel, enerji, sigorta, havacılık, maden, turizm, baraj, liman, metro, demir yolu, turizm tesisleri alanlarında faaliyet gösteren Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, Türkiye’nin ilk 10 firması arasında gösteriliyor.