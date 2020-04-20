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Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi altındaki Sıdıka Görmez vefat etti. Mehmet Görmez, annesinin cenazesine katılmak isteyenlerle ilgili açıklama yaptı.

AA & Ensonhaber |
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Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi 80 yaşındaki Sıdıka Görmez, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Görmez, annesinin vefatıyla ilgili, "Varlık sebebim annem Sıdıka Görmez bugün Rabbimin rahmetine ermiştir. Hüküm O'nundur." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ NAMAZINDAN MÜTEAKİP ÜÇER KİŞİLİK CEMAATLERLE...

Cenazeye katılmak isteyenlere seslenen Görmez, "İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım, ikindi namazını müteakip üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir. Hepinize teşekkür ediyor sizlerin de büyüklerine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

ERBAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mehmet Görmez'e taziyelerini ileten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamızın muhterem annesi Sıddika Görmez’e Rabbimden rahmet; hocamıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."

Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti

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