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Mehmet Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis cezası

FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası aldı.

AA | 17.09.2019 - 14:59..
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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin, yargılanmasına devam edildi.

BYLOCK OPERASYONUNDA YAKALANDI

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı katıldı. Darbe girişiminin ardından örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtilen Kaya, hakkındaki suçlamaları reddetti.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 15 yıla çıkarıldı. Kaya'nın cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Mehmet Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis cezası

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