23 Haziran seçimleri öncesinde adaylar sahada ter dökerken, partililer ise televizyon ekranlarında çalışma yürütüyor. Ancak bazen partiler yaptıkları gaflarla, adaylarına yarardan çok zarar veriyor ve sosyal medyanın diline düşüyor.

İMAMOĞLU'NUN ATMADAĞI FETO TWEET'İNİ OKUDU

26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Haber Global ekranlarında katıldığı programda; "Terbiyeni takın. Fetullah Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile." ifadeleriyle 2011 yılında atılan tweeti, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu attı dedi. Metiner'in, bu ifadeleri tepki çekti.

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı VİDEO