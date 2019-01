Mehmet Özhaseki Aday Tanıtım Toplantısı konuşması

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, ilçe adaylarının tanıtıldığı programda bir konuşma yaptı.

Özhaseki yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"ŞEHRİN İNSANLARIYLA ORTAK KARAR VERECEĞİZ"

"Ankara'yı şehirciliğin her alanında her anlamda başkent yapacağız. 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı, yerel yönetimler başkanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı dönemimde önemli bir birikim edinme imkanım oldu. Şimdi kutlu bir yola çıkıyoruz. Ankara'yı, derin tarihi mirasıyla gelecek nesillere taşıyacağız. Ankara'yı, dünya başkentleri arasında en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Çalışmalarımızın merkezinde insan olacak. Yapacağımız her işe, bu şehrin insanları ile ortak karar vereceğiz. Siyasi görüşlerine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan Ankara'yı katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz."