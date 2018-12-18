Mehmet Özhaseki başlamadan yara aldı

Ankara’da önemli gelişmeler oluyor. Dengeler değişiyor yer yerinden oynuyor.

CHP, İP, HDP ve Saadet’in ortak adayı Mansur Yavaş’ı sevindirecek ayak oyunları yürütülüyor.

Melih Gökçek’in yaşanan tatsızlıklara rağmen AK Parti adayına tam destek vermesi davaya olan saadakatin bir göstergesiydi. Buna rağmen, Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Gökçek’i yok sayması büyük bir isyana neden oldu.

TWEETLERİ SİLDİ

Melih Gökçek bundan sonra olacakların baslangıcı olarak Mehmet Özhaseki’ye destek tweetlerinin tamamını sildi.