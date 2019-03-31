Mehmet Özhaseki oyunu kullandı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu 1031 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

"ANKARAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Sandık başında açıklamada bulunan Özhaseki, "Ankaramız için hayırlı olsun." dedi. Gazetecilere açıklamasına şöyle devam etti; " 3 aydır bütün aday arkadaşlar kampanya yaptılar. Bir olgunluk içerisinde bu kampanya dönemini atlattık. Ülkemizde bundan sonrada bu olgunlukla seçimler yapılır. Şimdiye kadar herkes söyleyeceğini söyledi. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor. Ankaramız, ülkemiz için hayırlısı olsun. Bu ülkeye kötü gün göstermesin. Seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğim." dedi.