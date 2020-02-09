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Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ile Yusuf Ziya Yılmaz geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Özhaseki'nin burnu kırıldı. Türel ve Yılmaz'ın sağlık durumları iyi.

AA | 09.02.2020 - 22:18..
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÖZHASEKİ'NİN BURNU KIRILDI

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti.

Kazada araçta bulunan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

"ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİRİMİZDE BİR ŞEY YOK"

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz." dedi. Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.

Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu iyi. Mehmet Bey'in burnunda kırıklar var. muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak. Başka bir şeyi yok. Menderes Bey hastaneye ayakta geldi, önemli bir şeyi yok." diye konuştu.

Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın omzunda çıkık olduğunu ve ortopedik bir müdahale gerektiğini dile getiren Ünal, başka önemli bir şey bulunmadığını kaydetti.

"MENDERES BEY İLE YUSUF BEY BU AKŞAM ÇIKARLAR"

Taburcu edilip edilmeyecekleri ile ilgili soruya ise Ünal, "Muhtemelen Menderes Bey ile Yusuf Ziya Bey bu akşam çıkarlar, Mehmet Bey'i bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale yapılırsa." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Kazanın duyulmasının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş hastaneye geldi.

Öte yandan aracı kullanan Ender Aysal'ın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

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