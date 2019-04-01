taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5261
Euro
6.22335
Altın
1291.44
Borsa
93583.05
Gram Altın
230.383

Mehmet Özhaseki'den seçim sonrasında ilk açıklama

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki seçimin ardından ilk açıklamasını yaptı. Özhaseki "Sandıktan ne çıkarsa başımız gözümüz üstüne" dedi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

asd

Yerel seçimlerin ardından Ankara AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün yapılanseçim ve sayım işlemlerine ilişkin ilk değerlendirmelerinde bulundu.

Özhaseki "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne" ifadesini kullanırken itirazların yapılacağına işaret etti.

HATALARA İTİRAZ EDİLECEK

Özellikle İstanbul'da yaşanan itirazlara da değinen Özhaseki, aynı hatalara Ankara'da da karşılaşıldığını belirtirken itirazların ve inceleme işlemlerin yeniden yapılacğaına, en doğru sonuca ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Mehmet Özhaseki "Ankara'da az buz değil epeyce hata var" ifadesini kullanırken, "Açık ara birinci partiyiz" diye konuştu.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

1343
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

1231
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

688
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

393
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

602
AA: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da önde

AA: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da önde

712
AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir