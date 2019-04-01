Mehmet Özhaseki'den seçim sonrasında ilk açıklama

Yerel seçimlerin ardından Ankara AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün yapılanseçim ve sayım işlemlerine ilişkin ilk değerlendirmelerinde bulundu.

Özhaseki "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne" ifadesini kullanırken itirazların yapılacağına işaret etti.

HATALARA İTİRAZ EDİLECEK

Özellikle İstanbul'da yaşanan itirazlara da değinen Özhaseki, aynı hatalara Ankara'da da karşılaşıldığını belirtirken itirazların ve inceleme işlemlerin yeniden yapılacğaına, en doğru sonuca ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Mehmet Özhaseki "Ankara'da az buz değil epeyce hata var" ifadesini kullanırken, "Açık ara birinci partiyiz" diye konuştu.

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