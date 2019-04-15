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Mehmet Özhaseki'ye Ankara'daki yenilgisi soruldu

Ankara'da oyların yeniden sayılması durumunda sonucun değişebileceğini söyleyen Özhaseki, sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu anladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 14:32..
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Mehmet Özhaseki'ye Ankara'daki yenilgisi soruldu

Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin il başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"HER SANDIKTA OYUMUZ ARTIYOR"

Özhaseki, seçimlere dair, "Her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor.

Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar, Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar. Emin olun sonuç çok daha değişir. " yorumunu yaptı.

Bir gazetecinin, İstanbul seçimlerindeki son durumu sorması üzerine Özhaseki, şunları söyledi;

Mehmet Özhaseki'ye Ankara'daki yenilgisi soruldu ViDEO

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA YETERSİZ KALDIK"

"İstanbul seçimleriyle ilgili partimiz üzerine düşen her şeyi yapıyor. Şunu biliyoruz ki sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli iş sandıkların güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilmeyince sandıklar yeniden açılıp sayılamıyor. Bundan dolayı da birçok oy kaybına uğradığımızı bir kere daha anladık. Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimizde görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar, Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar. Emin olun sonuç çok daha değişir. Şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Artık hayırlısı olsun diyoruz ve partimiz bu konuda her şeyi yapıyor."

Mehmet Özhaseki'ye Ankara'daki yenilgisi soruldu

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