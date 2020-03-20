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Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı

Ünlü Türk doktor, bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca, programı evden sunmaya karar verdi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 13:03..
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Koronavirüs, ünlü Türk Doktor Mehmet Öz'ün programına da sıçradı.

ABD'de 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam konusunda "The Dr. Oz Show" adlı programı sunan Mehemt Öz'ün, bir personeline yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sürekli öksürdüğü için evine gönderilen çalışan, kendini iyi hissettiğini söylese de işe geri dönmesi kabul edilmedi.

Gelişmeler üzerine Mehmet Öz, tüm personelini test yaptırması konusunda uyardı. Ünlü doktorun, programı evden sunmaya devam edeceği öğrenildi.

Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı

ÖZ, TEST YAPTIRMASINI İSTEDİ

Variety'de yer alan bilgilere göre, Öz'ün ekibine yakın bir kaynak, söz konusu personelin, çalışmalarını ayrı bir ofisten yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Biraz öksürüğü vardı. Birisi onun öksürdüğünü duydu ve eve gönderdi. İşe geri dönmek istedi, çünkü hafif öksürüğün yanı sıra iyi hissediyordu ama ona izin vermedik.

Öz, hiçbir belirti göstermese de testlerde ısrar etti. Sadece normal doktoruna gitmiş olsaydı, doktor ona bir test yapmayacaktı, hatta bir test yaptırmayı bile önermezdi, ama işe geri dönmek istediğinden ona bir test yaptırdık."

Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri

Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı

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Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı

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