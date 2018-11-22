Mehmet Selim Kiraz'ın davasında kırmızı bülten kararı

TürkAkım projesinin Avrupa’ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçeceği öne sürüldü.

Rus medyası: Türk Akım'da Avrupa için rota belli oldu

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AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.