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Mehmet Selim Kiraz'ın davasında kırmızı bülten kararı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilmesine ilişkin davada, firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

AA | 22.11.2018 - 14:02..
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Terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce, makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit oluşuna ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hakkında dava açılan 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Cengiz Özel, Mustafa Koçak ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ise duruşma gelmedi.

9 SANIK HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada, firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

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