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Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Uzun bir süredir rahatsızlıklarıyla mücadele eden Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi, hayatını kaybetti.

AA | 13.07.2019 - 02:10..
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Gazeteci Mehmed Şevket Eygi, bir süre tedavi gördüğü hastaneden evine taburcu edilmişti.

Bugün tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eygi, tedaviye cevap veremedi ve yaşamını yitirdi.

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

MEHMET ŞEVKİ EYGİ KİMDİR

Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 Zonguldak doğumlu Türk gazeteci, makale ve köşe yazarıydı.

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.
1970'lerde yayınladığı günlük Bugün Gazetesi ve haftalık Yeni İstiklal ve Büyük Gazete’nin kapanmasının ardından Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı. Halen Millî Gazete'de köşe yazıları yazıyordu.

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