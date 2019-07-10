Mehmet Şimşek, Babacan'ın partisiyle siyasete dönüyor

Türkiye siyaseti, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesiyle yeniden hareketlendi.

Kurucu üyesi olduğu partiyle ilişkisini kesen Babacan'ın, yol arkadaşları ise merakla bekleniyor.

Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'ün yeni partide yer alacağı gündemde. En çok merak edilen isim ise Mehmet Şimşek.

AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu eski bakanlardan olan Şimşek, iki tarafın da kazanmak istedi bir isim.

YENİ PARTİ SORULDU

Erdemoğlu Holding bünyesinde bulunan SASA'nın hedeflerinin paylaşıldığı toplantı, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. SASA danışmanı olarak Mehmet Şimşek de toplantıya katıldı.

Mehmet Şimşek'e açık açık Ali Babacan ile hareket edip etmeyeceği soruldu. Şimşek ise "Zamanı gelince konuşuruz." diyerek, soruyu geçiştirdi.

Kulislerde konuşulanlara göre; Mehmet Şimşek yeni partinin iki numarası.

YENİ PARTİNİN LONDRA'DAKİ YÜZÜ

Ali Babacan'ın en çok güvendiği isimlerden biri olan Mehmet Şimşek'in, Londra'daki finans çevrelerine yeni partiyi tanıttığı belirtiliyor.