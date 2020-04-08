Mehmet Tevfik Göksu kimdir

Mehmet Tevfik Göksu, üçüncü kezdir yükselen bir oranla Esenler Belediye Başkanı. 31 Mart 2019’da tekrar görevine başlayan Göksu, ülkedeki herkes gibi şu dönemde Koronavirüs sebebi ile canla başla çalışıyor. İstanbul’da kalabalık bir ilçeye başkanlık eden Göksu, alınan önlemlerin yanında vatandaşının motivasyonunu da önemsiyor...

Peki neler yapıyor Göksu? Bugüne dek neler yaptı? Nasıl bir çalışma hayatında ilerledi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Tevfik, 1 Ocak 1966’da, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldiğinde ailesi, ona ‘Mehmet Tevfik’ adını verdi. Eğitim hayatına Gölbaşı’nda başladı. 1985’te, İstanbul’da, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenim için tercihini Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği’nden yana kullanmıştı. Üniversiteden de 1990’da mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler üzerine yüksek lisansını yaptı.

Akademik çalışmalarında alanını sosyoloji olarak belirlemişti. Doktorasını, Sakarya Üniversitesi’nde, Sosyoloji Bölümü’nde, Siyaset Sosyolojisi üzerine tamamladı. İngilizce ve Arapça dillerini çok iyi öğrendi.

Siyaset, hep hayatının merkezinde olacak, bu alanda çalışmalar yürütecekti…

Siyasetin içinde STK’lar ile birlikte Tevfik Göksu

Göksu, her zaman siyasetin içindeydi. Akademik çalışmalarıyla da bilgisini ve kalıcılığını sağlamlaştırıyordu. Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ayrıca bununla birlikte STK’lar ile de bağlantıdaydı. Bu alanda da etkin çalışmalarda bulundu. Milli Gençlik Vakfı’na, Marmara Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kuruculuğu yaptı.

Hazırladığı birçok siyasal propaganda konsepti ile STK iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı görevlerini de üstlendi. 1992-2000 yılları arasında Bağcılar Belediyesi’nde Başkan Danışmanı idi.

2009’da partisi AK Parti, Göksu’yu, Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Esenler Belediye Başkanlığı’na Aday olarak gösterdi. Seçimi yüzde 48 oy ile M. Tevfik Göksu aldı…

Evli ve 4 çocuk sahibi Göksu’nun, bugün hala ASKON, Adıyamanlılar Vakfı, Araştırmacılar Derneği ve Teknik Elemanlar Derneği üyelikleri devam ediyor…

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu

2009’da Esenler Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, AK Parti’den bir kez daha aday gösterildi. Bu kez oylarında yüzde 32’lik bir artış ile seçildi. Yüzde 62.7 oy oranı ile M. Tevfik Göksu, bu dönem de Esenler Belediye Başkanı oldu. Bu seçim sonucu, aynı zamanda Oylarını En Çok Artıran İlçe Belediye Başkanı unvanını da kazandığı anlamına da geliyordu.

Yeniden Esenler Belediyesi

En son AK Parti, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde de Esenler Belediye Başkanlığı’na Göksu’yu aday gösterdi. Göksu, bu seçimde de yüzde 65.8 gibi yüksek bir oranla üçüncü kez görevinin başına geldi.

Bununa birlikte Göksu, İBB Meclis’indeki AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine de devam ediyor.

Bugün M. Tevfik Göksu

Bugünlerde maalesef Koronavirüs olarak bilinen Covid-19 ile boğuşuyoruz. Dünya çapında yaşanan bu sorun, ülkemizin de gündeminde. Devlet, her birimi ile bu uğurda elinden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyor. Göksu da, Esenler Belediye Başkanı olarak görevinin başında.

Bilindiği üzere bu virüs ülkemizde kalabalık nüfus sebebi ile en çok İstanbul’da etkinliğini gösterdi. İstanbul’da da en kalabalık semtlerden biri Esenler. Haliyle bu, belediyenin daha da özenli olmasını gerektiriyor. Göksu’nun başkanlığındaki Esenler’de, alınan pek çok önlemin yanında sokaklar yıkanıyor, 112 Acil Noktası ekipleri her mahalleyi dezenfekte ediyor, Vefa Hattı’nı arayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, ESEV Moral Timi ile evde kalmaya teşvik edilen vatandaşın moralini yükseltmeye yönelik çalışmalar düzenleniyor. Belediye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görevleri, Göksu, şahsi hesaplarında da duyuruyor. Belediye olarak var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Göksu, çalışmalarına hep devam edeceklerinin de altını çiziyor…

Çalışmaların yanında bir de şöyle bir haber gezinmişti yakın zamanda. Başkan Göksu, Koronavirüs testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Dr. Kulis Kuşu adlı twitter hesabının kesin bilgi şeklinde duyurduğu bu habere, Göksu, ‘Peki bundan benim neden haberim yok?’ şeklinde net ve muzip bir yaklaşımla yanıtlayarak iyi olduğu haberini vermiş oldu. Bununla birlikte haberin gerçeği yansıtmadığı bilgisi haber merkezlerine de servis edildi. Bilgiye göre de, Göksu’nun aynı isimde bir akrabası özel bir hastanede farklı bir hastalık sebebiyle tedavi görüyordu ve bu durum, başka yansıtılmıştı.

Sonuç olarak Tevfik Göksu, Korona’ya yakalanmadı. Önlemler almak ve çalışmalarını yürütmek için hala görevinin başında. Sayın Göksu’ya görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Ülkece biz de bu virüsten, evlerimizde kalıp, birlik beraberlik duygusuyla devam ettiğimiz süreçte kurtulmayı umuyoruz…

Damla Karakuş

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