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Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti

70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları, güvenlik güçlerine ikram etmek için kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye götürdü.

AA | 14.01.2020 - 15:42..
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"Kıran" operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Hakkari'de, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" yürütülüyor.

Denizli'de yaşayan çiftçi Muhammet Yılmaz, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yürüten güvenlik güçlerine destek vermek için kente gelmeye karar verdi.

Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti

"HEDEF KIZIL ELMA"

Bahçesinden topladığı elmaları kasalara dolduran Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıktı.

Bin 630 kilometre yol katederek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, elleriyle topladığı elmaları, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Komutanlar da anlamlı davranışı ve desteği için Yılmaz'a teşekkür etti.

Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti

DAHA ÖNCE DE ASKERE DESTEK OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Yılmaz, daha önce Suriye'de yürütülen operasyonlardaki askerlere manevi destek olmak için bölgeye gittiğini anlattı.

Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti

Hakkari'de görev yapan askerlere de moral vermek istediğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buraya gelmek için bin 630 kilometrelik yolu katettim. Amacım Silahlı Kuvvetlerimize manevi atmosfer yaratmak. Elma, bu işin bahanesi. Askerlerimiz 2-3 metre karın altında terörle mücadele ederken ben evde nasıl rahat uyuyabilirim? Kanser hastasıyım, kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum. Bu geziler bana moral veriyor. Yetiştirdiğim elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere götürdüm. Orada askerlerimizle kucaklaştım, Allah razı olsun, kabul ettiler beni. Şimdi de buradayım."

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