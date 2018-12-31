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Mehmetçik'in Atatürk sevgisi

Hakkari merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi.

DHA | 31.12.2018 - 15:38..
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Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü köyündeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Üzümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak, karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak elleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik, ardından da Türk bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.

Mehmetçik'in Atatürk sevgisi VİDEO

Mehmetçik'in Atatürk sevgisi
Mehmetçik'in Atatürk sevgisi
Mehmetçik'in Atatürk sevgisi

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