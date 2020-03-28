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Mehmetçik, dışarı çıkamayanların odunlarını kırıyor

Van'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların yardımına, Mehmetçik'in bulunduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koşuyor.

AA | 28.03.2020 - 22:09..
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İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda kişi, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Mehmetçik, dışarı çıkamayanların odunlarını kırıyor

YAŞLI VE KRONİK HASTALARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bu kapsamda Edremit ilçesinde kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mehmetçik, dışarı çıkamayanların odunlarını kırıyor

ÇERKEZ AMCANIN ODUNLARINI KIRDILAR

Köprüler Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Çerkez Tarhan, bazı ihtiyaçları için 156'yı arayarak yardım istedi.

Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Mehmetçik, Tarhan'ın istediği ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra yakması için bahçesindeki odunları da kırdı.

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