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Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti

MSB, Pençe Harekatına katılan komandolardan görüntüler paylaştı.

AA | 28.05.2019 - 16:15..
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyona, başta fırtına obüsleri olmak üzere kara ateş destek araçlarıyla destek verildiği açıklandı.

Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti

Bakanlık tarafından operasyonda kullanılan fırtına obüslerinin fotoğrafları da paylaşıldı. Bakanlık ayrıca Pençe Harekatına katılan komandolardan gelen ilk görüntüleri de yayınladı.

Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti

Bakanlık payşalılan görüntülerle ilgili olarak "Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birliklerimiz, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti

 

Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti VİDEO

IRAK'IN KUZEYİNE PENÇE

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Mehmetçik Hakurk'u teröristlere dar etti

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