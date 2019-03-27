Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan, kristal karın yanı sıra Sarıçam ormanları arasındaki muhteşem kayak pistleriyle öne çıkan Cıbıltepe, kayak sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen halen birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Cıbıltepe'ye gelen turistlerden bazıları zaman zaman pistlerden çıkıp kaybolurken, bazıları da telesiyejlerde mahsur kalıyor.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Turistlerin can ve mal güvenliği için Cıbıltepe'nin birinci etap pistler bölgesinde konuşlanan JAK timi de yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara müdahale ediyor.

Mehmetçik kayak tutkunlarına da güven veriyor VİDEO

Yabancı dil bilen usta kayakçıların dışında arama-kurtarma konusunda her türlü bilgi, birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşan tim, kayak merkezinde 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Bu sezon da önceki yıllardaki gibi kayak merkezinde olaylara anında müdahale eden tim; kaybolan, mahsur kalan ve yaralananları, sağlık kontrolünden geçirilmeleri ya da tedavi altına alınmaları amacıyla hastanelere ulaştırdı.

JAK timleri, bu tür olaylara karşı duyarlılıklarını en üst düzeyde tutmak için sık sık tatbikat da düzenliyor. Timler, bu çerçevede Cıbıltepe'de yaptığı tatbikatta, senaryo gereği, kayak sırasında ayağı burkulan kişiye hızlı şekilde ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giderek öncelikle güvenlik önlemi alan tim, daha sonra ilk müdahalesini yaptığı kayakseveri, sedye yardımıyla pistten alıp hastaneye sevk etti.

"OLAYLARA ANINDA MÜDAHALE EDECEK TİM HAZIR"

JAK Tim Komutanı Astsubay Serdar Gören, merkezde hasta ve yaralıların tahliyesini yaptıklarını, arama, kurtarma faaliyetleriyle görevlerini icra ettiklerini söyledi.

Kayakseverlerin güvenliği için görevlerinin başında olduklarını anlatan Gören, "Kar motorlarıyla, emniyet ve asayiş amacıyla pistler bölgesinde sürekli devriyeler icra ediyoruz. Yaralanma, kaybolma gibi olaylara anında müdahale etme adına timimiz hazır olarak çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 esasına göre, kayakseverlerin güvenli şekilde kayak yapmaları için görevimizi icra ediyoruz." dedi.

Sonuna geldikleri kayak sezonunu başarılı geçirdiklerini belirten Gören, şunları kaydetti:

"Yaralı veya mahsur kalan kayakçımız, 156 hareket merkezimizi arayarak bize ulaşıyor. Biz de kar motorlarıyla hemen müdahalemizi yapıyoruz. Bu sene yaklaşık 1.000 olaya müdahale ettik, bunlar arasında mahsur kalma, kaybolma ve yaralanma olayları var. Turistler güvenli şekilde kayak yaptıkları için bizlerden memnun olduklarını dile getiriyorlar. Kazasız şekilde bu sezonu atlattık."





"JAK TİMİ OLMADAN BURALARDA KAYAK OLMAZ"

Kayak antrenörü Şener Akbaba ise JAK timlerinin önemine değinerek, "Gelen misafirlerin güvenliğini, huzurunu sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yaralanan, kaybolan ve pistten çıkanları timlere bildirdiğimiz zaman anında gelip güvenliği sağlıyorlar. JAK timi olmadan buralarda kayak olmaz. Bu keyfi onlara borçluyuz." şeklinde konuştu.

Ankara Nesibe Aydın Okulları Alp Disiplini Kayak Ekibi sorumlularından Gülşen Çamlı da JAK timlerinin, Sarıkamış için önemli olduğunu vurguladı.

Timlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çamlı, "Hepimiz kayak yaparken yaralandığımızda, kaza geçirdiğimizde görevlilerin gelmesini isteriz. JAK timleri burada güzel çalışıyor. Onlar kayak merkezimizin vazgeçilmezleri. Biz kayakçılar onlara emanetiz." ifadelerini kullandı.