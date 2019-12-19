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Mehmetçik pişirdikleri ekmekleri Resulayn’da paylaşıyor

Resulayn'ı yaşanabilecek bir yere dönüştürmeye çalışan Mehmetçik, bölgedeki halkı pişirdikleri ekmeklerle doyuruyor.

İHA | 19.12.2019 - 17:02..
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Barış Pınarı Harekatı boyunca Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivil halk için gecesini gündüzüne katan Mehmetçik, gönülleri fethetmeye devam ediyor.

MSB: Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’daki köylülerle paylaştı -1

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Resulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.

"KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı.”

MSB: Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’daki köylülerle paylaştı -2

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