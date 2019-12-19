Mehmetçik pişirdikleri ekmekleri Resulayn’da paylaşıyor

Barış Pınarı Harekatı boyunca Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivil halk için gecesini gündüzüne katan Mehmetçik, gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Resulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.
"KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı.”