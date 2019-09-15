taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

Hakkari'de yaralı halde yakalanan PKK'lı teröriste müdahale eden komandolar, teröristin anne ve babasıyla görüşmesini de sağladı.

AA | 15.09.2019 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi, gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ediyor.

Mehmetçik'in, Hakkari kırsalında sıcak temas sağladığı teröristin teslim olma anı ve Mehmetçik'in ona uzattığı yardım eli görüntülere yansıdı.

Görüntülere göre komandolar, çatışma sonrası arama-tarama faaliyetleri sırasında çalılıkların arasında kadın teröristin saklandığını tespit etti.

PKK'LI TERÖRİSTE İLK MÜDAHALE TÜRK ASKERİNDEN

Teröristin olası bir saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından terörist, teslim oldu. Yaralı olduğu anlaşılan bölücü terör örgütü mensubuna ilk müdahaleyi, birkaç dakika önce teröristin kurşun sıktığı komandolar yaptı.

Yarasına müdahale edilen teröriste "korkmaması ve sakin olması" yönünde telkinler yapılırken, Mehmetçik tarafından su verildi.

Terörist, askerlerin sorusu üzerine "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından bölücü terör örgütünden ayrılmaya çalışan çok sayıda gencin olduğunu belirten terörist, onlara yönelik "İmkan bulduğunuz anda kaçın" çağrısında bulundu.

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı ViDEO

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

PKK'YA 12 YAŞINDA KATILDI

Bölücü terör örgütüne 12 yaşında kandırılarak katıldığını, Ayn el-Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığını, sonrasında Gara'daki PKK kamplarına geçtiğini anlatan terörist, örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade etti.

ANNESİ VE BABASIYLA KONUŞTURULDU

Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin, anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı.

Ailesine ulaşılmasının ardından komutanın "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor." diye seslendiği baba, "Ben de can atıyorum." ifadesiyle karşılık verdi. Kızının sesini duymasının ardından "Yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken, telefonu alan anne kızıyla görüştü.

Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

"KIZININ GÜVENLİ ELLERDE"

Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde, merak etmeyin." dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçik'e teşekkür etti.

Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

165
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

166
İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

20
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

43
Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

54
Çalışmak için Avustralya'dan Ağrı'ya geldi

Çalışmak için Avustralya'dan Ağrı'ya geldi

77
PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir