Mehmetçik Resulayn'da bir köye jeneratör kurdu

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn şehrinde teröristleri temizledikten sonra, halkın eski normal yaşamlarına dönmesi için kolları sıvadı.

JENERETÖR KURULDU

Terörden arındırılan bölgelerde, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tahrip edilerek mevzi olarak kullanılan kamu binalarının tadilatından sonra, elektrik ihtiyacı hissedilen bölgelere de lokal kaynaklar kuruyor.

Son olarak elektriğin ve suyun olmadığı Resulayn'a bağlı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı.

Mehmetçik Rasulayn’a bağlı Nukra köyüne elektrik getirdi VİDEO

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Resulayn’da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi.

Paylaşımda, “Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı” denildi.