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Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Resulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

AA | 17.10.2019 - 17:08..
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn ilçe merkezindeki mayın arama ve meskun mahal operasyonu sürüyor.

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

ARAZİLERDE ARAMA

Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazilerde de arama yapıyor.

Mehmetçik adım adım terörü temizliyor- FOTO GALERİ

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

TÜNELLER İFŞA EDİLİYOR

Komando birlikleri çalışmalarında, örgütün kentteki çeşitli noktalara önceden inşa ettiği ve bazı sokak araları ile evlerin içinden giriş çıkışları bulunan tünelleri bir bir ifşa ederken, içerisindekileri de imha ediyor.

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

TERÖR TEMİZLENİYOR

Patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, Resulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için terörü adım adım temizliyor.

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

Mehmetçik Resulayn'da patlayıcıları temizliyor

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