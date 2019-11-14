Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Barış Pınarı Harekatı'yla YPG'li teröristlerden temizlediği Resulayn'da hayat normale dönmeye başladı.

Bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan, en çok çocuklar etkilendi.

Başarıyla geçen harekatta Fırat’ın doğusu terörden temizlendi, çocuklar da rahat bir nefes aldı.

MEHMETÇİK ÇİKOLATAYLA ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Kahraman Mehmetçik, Resulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukları mutlu etmeyi devam ediyor. Askerlerimiz, bölgedeki çocuklara çikolata dağıtarak hepsinin yüzünü bir kez daha güldürmeyi başardı.

Mehmetçik Suriye'de çocuklara çikolata dağıttı

