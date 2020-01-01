taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9457
Euro
6.6673
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.137
Bitcoin
42893.01

Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, aileleriyle görüştüler.

DHA | 01.01.2020 - 03:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2020'ye nöbette girdi.

Mardin’nin Nusaybin ilçesindeki Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler, yeni yılı Türkiye- Suriye sınırındaki mevzilerde karşıladı.

Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi

2'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’ndaki askerlerin yılbaşı gecesi eşlik etti. 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirterek, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi. Askerlerin yeni yılını kutlayan Çelik, “Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadır” dedi.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -1

MEVZİDEKİ ASKERLER, AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, beraberindeki komutanlarla sınır hattında görev yapan askerleri 2020’nin ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -2

Komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıl dileklerini iletti.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -3

"GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN"

Suriye sınır hattında nöbet tutan askerler, 2020'yi vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Sınırı gözetleyen askerlerden er Kürşat Yıldırım, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Başta yüce Türk milleti olmak üzere ailemin ve sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -4

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -5

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -6

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -7

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -8

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -9

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın -10

İlginizi Çekebilir
Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'
Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren, farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik
'Tebliğci' olarak bilinen bir grup, İstanbul Galata Kulesi çevresinde yılbaşı öncesinde bildiri dağıtırken, grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşında Taksim'deydi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de yılbaşı önlemlerini denetledi.
Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi
Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt, 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

214
Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

57
Kız beklerken erkek çocukları oldu

Kız beklerken erkek çocukları oldu

18
Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

3
Erciyes’te kar yağışı

Erciyes’te kar yağışı

1
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşında Taksim'deydi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşında Taksim'deydi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir