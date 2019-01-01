Mehmetçik yeni yılın ilk nöbetini tuttu

Bugün 2019'un ilk günü, resmi tatil. Yeni bir yıla girmenin mutluluğunu ve umudu hâlâ yaşanırken, birileri o mutluluğu sağlayabilmek için kendinden feragat ediyor.

Vatan için 7 gün 24 saat boyunca aralıksız silah başında elleri tetikte olan Mehmetçik, 2019'un ilk günlerinde de vatan nöbeti bekledi.

2019'UN İLK NÖBETİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde, nöbet kulübelerinde Mehmetçik nöbet tuttu.





Yeni yıla "merhaba" dediğimiz bugün vatana tehdit unsuru oluşturabilecek her şeye karşı hazırda bekleyen Mehmetçik, karla kaplı tepede, dondurucu soğuğa karşı vatan nöbeti tuttu.