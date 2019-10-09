Mehmetçik, YPG'nin üzerine balyoz gibi indi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de binlerce teröristi etkisiz hale getirdi.

Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için düzenlenen harekatların arasına bir yenisi daha eklendi: Barış Pınarı Harekatı.

YOĞUN BOMBARDIMAN VAR

Hava operasyonlarıyla başlayan harekat, kara operasyonlarıyla devam etmeye başladı.

Bölgeye yapılan bombardımanlarda birçok YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Henüz net sayı resmi olarak açıklanmasa da, operasyonlar örgütün belini kırdı.