taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik Mamaklı öğrencilerin yazdığı mektuplara teşekkür videosu ile cevap verdi.

İHA | 29.12.2019 - 00:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara Mamak Demokrasi Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Hakkari Çukurça’da görevli 2’inci Hudut Tugayı Birinci Komando Taburunda görev yapan Mehmetçiğe mektup gönderdi.

"TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Mektuba karşılık olarak komandolar videolu cevap gönderdi. Atılganlar olarak bilinen komandolar, videoda “Hakkari Çukurca 2’inci Hudut Tugayı Birinci Komando Taburu Atılganlar olarak mektuplar bizi çok mutlu etti. Bizler milletimizin huzuru ve güveni için içtiğimiz anda bağlı kalarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Ankara Mamak Demokrasi Ortaokuluna bizlere yolladığı bu mektuplar için tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyoruz.“ ifadeleriyle öğrencilere teşekkür etti.

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir