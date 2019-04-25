Meizu, üstten açılabilen ön kameralı bir telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefonlarda kullanılen ekranı sürekli büyütmek isteyen üreticiler, son zamanlarda kameraları ekran çentiklerine yerleştirerek çerçeveleri oldukça inceltmişti. Ancak ekranlardaki bu çentikleri de ortadan kaldırmak isteyen şirketler, kameraları ekrandan da kaldırarak farklı mekanizmalara yerleştiriyor.

Çinli medya kuruluşları, akıllı telefon üreticisi Meizu'nun da açılır kamera sistemine sahip bir telefon üreteceğini iddia etti.

Çinli kaynaklardan tespit edilen patent görüntülerine göre, açılır kameralı telefon piyasaya süren akıllı telefon üreticilerinin arasına Meizu da katılacak. Şirketin, 22 Mart 2019 tarihinde aldığı bir patente göre açılabilir kameralı Meizu telefonu, gelecek yıl piyasaya çıkabilir.

İlk olarak Oppo'nun bazı telefonlarında karşımıza çıkan açılabilir kameralı telefonlar, ardından bazı üreticilerin de aynı sistemi kullanmasına neden olmuştu. Ekrandan tasarruf etmek için farklı mekanizmalar geliştiren akıllı telefon üreticileri, gelecekte de bizi oldukça şaşırtabilir.

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