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Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın girişimiyle, Mekke'ye çok yakın bir alanda Cidde Dünya Festivali'nde ünlü sanatçılar sahne alıyor.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 00:29..
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Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Suudi Arabistan'ı "ılımlı İslam" adı altında normalleştirmeyi planlayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı müzik festivalini organize etti.

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

KUTSAL TOPRAKLARIN YANI BAŞINDA MÜZİK FESTİVALİ

Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown gibi isimler, Cidde Dünya Festivali kapsamında, Müslümanlar için kutsal olan Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye 70 kilometre uzaklıkta kurulan festival alanında konser verirken, Suudi Arabistanlılar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Washington’daki Arabiya vakfının başkanı da festivalde eğlenen gençlerin görüntülerini paylaştı.

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

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Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

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