Mekruh nedir

Sözcük anlamı olarak "hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey" manasına gelen mekruh, Hanefilikte tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olmak üzere ikiye ayrılır.

TAHRİMEN MEKRUH

Tahrimen mekruh, dinde ayetlerin yorumlanması veya hadislere göre yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Ancak, açık ayet gibi kesin olmayan bir delile dayandığından veya delaletindeki bir kapalılıktan dolayı haram sınıfına alınmamıştır.

Bu sebeple amelî haram olarak da bilinir.

SİGARA, BAHİS, TAVLA, KAĞIT

Kesin olmamakla birlikte bu tür fiilleri işleyenlerin de ahirette cezaya uğrayabileceğine inanılır. Bunlara örnek olarak; sigara içmek, bahis olmasa bile tavla ve kâğıt oyunları gibi oyunlar oynamak, erkeğin altın takması ve ipek giymesi gösterilebilir.

TENZİHEN MEKRUH

Tenzihen mekruh, şeriatın bağlayıcı ve kesin olmayan bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir. Yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranışları tanımlar. Bu tür fiilleri işlemek ceza ve kınanmayı gerektirmez; ancak terk eden övülür.

Örneğin; toplu bir ibadete katılacak kimsenin soğan-sarımsak yemesi ve ikindi namazından sonra kerahat vaktine kadar nafile namaz kılmak bu tür mekruhlardandır.