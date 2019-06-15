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Meksika: ABD'nin sınırsız sığınmacı göndermesine karşıyız

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'nin ülkesine sınırsız sayıda sığınmacı göndermesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

AA | 15.06.2019 - 06:25..
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'li yetkililerle Meksika üzerinden ABD'ye yasa dışı yollardan geçen sığınmacıların Meksika'ya geri gönderilmesini içeren programın görüşüleceğini belirtti.

Ebrard, ABD'li yetkililerle yapılacak görüşme öncesinde, ABD'nin ülkesine sınırsız sayıda sığınmacı göndermesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Meksika: ABD'nin sınırsız sığınmacı göndermesine karşıyız

"BU SORUN, HERKESİN MESELESİ OLMALI"

Sığınmacı sorununun sadece Honduras veya El Salvador'un değil herkesin meselesi olması gerektiğini belirten Ebrard, uluslararası toplumun ve özellikle Birleşmiş Milletler'in Meksika'yı bu konuda yalnız bırakmaması çağrısında bulundu.

Meksika'nın, göçmenliğe karşı olmadığını vurgulayan Ebrard, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için göçmenlerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ebrard, yarından itibaren başlayarak Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin yanı sıra 825 göçmenlik danışmanı ve 200 sosyal yardım yetkilisinin salı günü güney sınırında hazır olacağını belirtti.

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