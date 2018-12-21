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Meksika göçmenlerin ülkede kalmasına izin verecek

Meksika Hükümeti, ABD yönetiminin Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan konvoydaki kişilerin, Meksika sınırlarında kalması ve gerektiğinde Meksika'ya iade edilmesine yönelik talebini kabul etti.

AA | 21.12.2018 - 08:33..
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Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD makamlarından gelen, göçmenlerin başvuru aşamasında Meksika sınırlarında kalması ve gerektiğinde Meksika'ya iade edilmesine yönelik talebin, kabul edildiği bildirildi.

Bakanlık, söz konusu tedbirin geçici ve insani amaçlı olduğunun altını çizdi.

SINIR DIŞI EDİLMELERE KARŞI

Meksika daha önce, kendi vatandaşı olmayan ancak kendi sınırlarından geçerek ABD'ye ulaşan Latin Amerikalı göçmenlerin, kendi ülkelerine yollanmak yerine Meksika topraklarından sınır dışı edilmelerine karşı çıkıyordu.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

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